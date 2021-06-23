繼鴻海、台積電之後，慈濟也在今天正式申請要捐500萬劑BNT疫苗，藍委李貴敏表示，為解決民進黨政府疫苗政策破產的爛攤子，民間機構紛紛表態協助疫苗採購、以解燃眉之急。但只看到中央政府繼續怠惰拖延；即便已束手無策，也不讓民間順利接手。

李貴敏質疑，先前鴻海表態就一拖再拖，如今慈濟表明捐贈五百萬劑疫苗，衛福部長陳時中絲毫不見感謝之意，還說企業採購以鴻海、台積電為主，「太多企業申請採購，恐引發困擾」？究竟什麼樣的困擾比人命重要？疫苗沒有嚴重短缺嗎？疫苗施打率不是全球倒數而需加速進口嗎？何以挑起人命與「逆時鐘」的拔河？假民主之名行專制之實，更以百姓為芻狗，會不會太惡劣了？

李貴敏指出，疫情比台灣還嚴重的立陶宛捐贈2萬疫苗，讓國人十分感謝。但回到現實面，兩萬劑疫苗不過是杯水車薪，離全民免疫最低門檻起碼還有2000萬的缺口。2萬是2000萬的1／1000。其他的千分之999怎麼辦？民進黨對達標的規劃是什麼，人民沒有資格知道嗎？明明一路依賴外人捐贈，為何竟把民間捐贈往外推或棄之如敝屣？

李貴敏批評，因為政府無知、無能、怠惰懶散導致疫情失控，為何到了這個關頭還不准民間自力救濟，購買WHO認可疫苗，讓國人安心的疫苗儘量來台？