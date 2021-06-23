防疫三級警戒持續延長到7月中旬，宅在家裡超過1個月悶得發慌，全台最大的野生動物園六福村雖因為防疫休園，但動物明星們可沒閒著，未來每周五都要粉墨登場上線賣萌，在六福村動物王國Youtube頻道播出，讓民眾在家安全防疫，輕鬆逛動物園。

不只動物明星登台直播，最熟悉環境生態的保育員也當起網紅，每周二、四趁著大家，中午休息時段在六福村FB粉絲團進行線上直播，首集直播鏡頭跟著保育員深入亞洲最大白犀牛復育基地，現場直擊號稱重量級非洲坦克的犀牛大軍壓境，看牠們氣勢磅礡的在草原大遷徙，聆聽犀牛的聲音、近距離觀察犀牛的特徵、還有犀牛吃播獨家畫面等。珍貴畫面直接傳送到您眼前，未來還有河馬、白老虎、紅毛猩猩等動物明星接續登場，有任何疑問還能透過線上問答，由專業保育員即時為您解答，以豐富的方式陪伴民眾度過防疫時光。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情延燒改變了上班族工作與休閒的方式，不少企業實施在家工作的分流方式，透過網路吸收新知變成常態，促使業者改變傳統的營運方式，在人力的配置上也會有所不同，為了協助企業透過不同的遠端工具來確認同仁的班表與工作流程，1111人力銀行結合研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，支援傳統打卡鐘匯入、系統線上打卡、GPS、Wi-Fi等各種打卡方式，實現一機整合，遠端管理的強大效能，因應疫情一日數變，1111 人力銀行共體時艱，即日起提供所有國內企業免費使用「1HR人資管理系統」，協助企業快速解決排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理等問題。