疫情指揮中心今(23)日宣布，疫情警戒三期時間從6月28日延長至7月12日，恩德科技橫跨木工機及工具機兩生產領域，配合疫情指揮中心室內不得超過5人規定，將股東會場址增至4個會議室，7月2日如期召開股東會，是工具機業今年股東會今年首家登場廠商。

疫情警戒升級，工具機上市櫃公司原本都排定6月召開股東會，只好全面取消，配合規定延後至7、8月召開。恩德、喬福、協易機械、福裕、亞崴及程泰等工具機業者，6月相繼召開董事會，敲定股東會日期。恩德7月2日打頭陣，喬福7月5日，福裕選定7月7日，協易機械7月8日召開股東會，議題相對單純，只有承認去年盈虧撥補表、營業報告及討論股利分派案

程泰集團旗下程泰及亞崴兩公司22日董事會決議，亞崴8月18日召開股東會、程泰8月20日召開股東會，兩公司除承認去年財報及營業報告書，以及股利配發案外，都要補選兩席董事，目前程泰集團董事長楊德華規劃長子楊丞鈞今年程泰及亞崴兩公司股東會補選董事，將出任亞崴及程泰董事，他胞弟楊德生出任程泰董事；妹婿程泰前副總經理楊慶豐退休後轉任亞崴董事。

恩德表示，恩德配合疫情指揮中心疫情警戒三級規定，今年股東會簡化必要人員出席，場地從原本承租1間會議室追加至4間，每間人數控制最多4人，每間會議室都可視訊連線，讓股東會進行順暢。