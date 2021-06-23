櫃買中心創櫃板再添生力軍，瀚將文教企業公司（7606）將於7月5日透過創櫃板辦理登錄前之籌資，產業類別是文化創意業。

瀚將公司之教學品牌「百瀚智能教育」以國高中小學全階段極小班及個別指導方式授課，並以線下智能學習模式搭配線上多元智能教育為其主要特色，經營包括國高中小學英語及國語文課程、全民英檢系列課程，以及國高中海外特訓學程等業務項目。

瀚將公司自6月28日起於創櫃板專區揭示其籌資資訊，之後於7月5日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」（https://dsp.tpex.org.tw），「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證（即一般股票使用之網路下單憑證）登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。