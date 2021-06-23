高雄市仁武區今爆發家族7人群聚感染，高雄市衛生局質疑指標個案（案14359）曾在5月底，於新北市三峽恩主公醫院開刀住院，當時隔壁房曾爆發群聚感染，卻因新北市疫調疏漏，導致該個案沒被匡列才把疫情帶回高雄；對此恩主公醫院稍早發布新聞稿反駁，高雄個案與恩主公醫院院內感染發生在不同病房，「依據中央流行疫情指揮中心規定，並沒有匡列的必要」。

恩主公醫院5月22日有一名60多男性病患入住11樓18房，入院前快篩和PCR採檢都是陰性，不料幾天後病況加劇，28日再次採陰轉陽確診，成為該院首例確診病人，接著同層11樓接連多人驗出染疫，至今院內累計10人確診。

高雄市仁武區今也爆發家庭群聚，高雄市衛生局在記者會上質疑指標個案（案14359）曾在5月24日至28日，入住三峽恩主公醫院11樓20房，「與群聚感染首例的11樓18房僅1房之隔，卻沒被檢驗出來」，懷疑是新北市疫調疏漏，才會害高雄爆發群聚。

恩主公醫院則反駁，高雄仁武區個案是在5月24日至27日入住恩主公醫院，24日入院前即做PCR檢測為陰性，與院內首例確診的病人與隔壁病房，依照疾管署定義列為風險對象，不屬密切接觸者，因此不在匡列名單範圍內，此名單也與衛生主管機關新北市衛生局確認後才執行。

恩主公醫院也質疑，依據世界衛生組織公告，新冠病毒潛伏期長達14天，但案14359自5月27日出院後至今（23日）已超過21日，期間難以掌握感染源，而恩主公醫院群聚感染事件匡列對象及範圍，一切均依照疾管署與衛生主管機關核定執行。