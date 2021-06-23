有些星座抱有英雄精神，總是喜歡幫家人與朋友操心，甚至願意為了對方，而放棄自己想做的事情，這也使他們生活變得很辛苦，還可以因此吃虧，近日《靈匣網》分享3個擁有英雄精神，總是在為別人而活的星座。

1.天秤座

天秤座從小就很在乎父母的感受，認為爸媽的喜怒哀樂都與自己有關，只要是自己能力所及的，他們都會盡可能讓父母開心，也因為如此，天秤座長大後，對待身邊的朋友也是如此，「一切為了別人」的那顆心並不會收斂，甚至會越來越明顯。

天秤座因為太愛操心，導致他們不愛交朋友，一旦有了想關心的人，他們動不動就會想到對方，天秤座雖然不喜歡這種感覺，但卻又控制不住。另外，與天秤座結婚後，也表示他們會幫伴侶分擔煩惱，甚至會自己扛起所有的家務事，不想讓伴侶操心，導致天秤座活得越來越辛苦。

2.牡羊座

牡羊座擁有英雄式性格，總希望能保護身邊的所有人，雖然平時有些懶惰，不過一旦遇到親友或家人的事時，他們就會變得很勤勞，寧願克服自己的懶惰心理，也要保護好親朋好友，做事情時也會考慮到他人感受，久而久之，牡羊座在無意識中開始傾向於「別人喜歡什麼，別人不喜歡什麼」，而忘記自己原本想做的事情。

牡羊座屬於一旦親近對方，就會不顧一切付出的星座，而他們真心對待朋友，同樣也希望被友人善待，若遇到不懂得感恩的星座朋友，牡羊座也不用因此感到沮喪，反而要學會如何看人，分辨出哪些星座的人適合自己，能與牡羊座一起分享快樂，就可免去朋友之間的糾結與煩惱，不用再去猜想「這個人為什么這麼自私？」。

3.處女座

處女座天生愛管事情，他們從小就喜歡管家中的大小事，一看到別人在忙時，他們會不由自主地想幫忙，就連說話也喜歡幫腔，他們認為，只要能幫家人做點事，心裡就會覺得很開心，而這種性格隨著年紀增長後，他們也會越來越明顯，關係與處女座越好，他們就會管對方越多。

在時常愛幫他人操心的情況下，也使處女座沒時間管自己的事情，好像在為別人而活，總是怕別人會吃虧，但其實吃虧的都是他們自己，就算如此，處女座仍是樂在其中，建議處女座別總是替別人操心，如果覺得累時，不妨為自己多想一點，或是活得像個孩子，生活會比較輕鬆。