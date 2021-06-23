YouTuber蕾菈（Lyla）是「反骨男孩」成員之一，今年4月認愛DJ湯宇，不時會揪男友一起拍片放閃，小倆口越愛越甜蜜，而湯宇也是她第一個公開認愛的男友，近日她大方坦承公開原因，並透露未來可能會朝結婚方向邁進。

蕾菈和湯宇目前同居中，近日反骨男孩成員培根、賽突襲他們的住處，見到他們的生活痕跡，培根就好奇問蕾菈，快6歲的女兒蝶蝶和湯宇的相處狀況如何？蕾菈透露因為自己比較兇，所以女兒比較喜歡男友和男友媽媽，並表示女兒通常叫湯宇叔叔，可有次蝶蝶睡醒跑到他們房間，竟在湯宇耳邊說「爸爸起床」，讓蕾菈很感動。

蕾菈自爆湯宇不喜歡她穿情趣內衣。（圖／翻攝自YouTube）

蕾菈更透露，身邊的親朋好友都對湯宇讚不絕口，甚至說從沒遇過這樣完美的一個男生，而錄影當下湯宇沒現身，就是他人正在煮飯，蕾菈接著更直誇湯宇「不僅會把自己照料得很好，他也很會賺錢」，相當滿意男友。

接著，培根和賽來到臥室翻到衣櫃，蕾菈就坦言湯宇沒有很喜歡她穿情趣內衣，「他反而喜歡我穿一件衣服，然後配一件內褲、不穿內衣，他就覺得很性感。」加碼爆料兩人的閨房情趣。

最後，蕾菈表示湯宇本來是不做家事也不煮飯的人，認識自己後才常下廚，男友媽媽也不曾兇她，並對她說過：「媳婦就是拿來教兒子用的。」最後，蕾菈也透露和湯宇同居才知道會發生什麼衝突、怎麼協調，並放閃稱兩人吵架不會超過24小時，而低頭的都是湯宇，「如果我們同居半年至一年的時間都沒有問題的話，就會往結婚的方向去走。」