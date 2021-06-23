6月畢業求職旺季，面對一連串的面試轟炸，有筆試、口試，準備過程已讓求職者一個頭、二個大，但相對於「團體面試」，這些都算是小CASE。為了節省時間，愈來愈企業採用團體面試，一來提高效率，二來也能藉此看出應試者的溝通協調及團隊合作的能力。團體面試關關刺激，猶如震撼教育的過程，但也有網友認為其實沒有大家想像中的可怕，還是有解題的技巧。

網友去應徵H&M兼職人員，履歷寄出5天後接到電話面試，對方先針對工作時間、打工經驗等基本問題來提問，過後幾天，接到面試通知信。面試當天，現場先播放H&M品牌概念影片，在經理們簡單介紹後，讓求職者輪著自我介紹。

網友指出，團體面試過程中總共有3大部分。第1部分是先把面試者分A、B 2組，2組都要在時間內把3箱衣服上架完成。每個人都要輪流當顧客、店員，依問題表問同組組員。時間到，要替自己和團隊打1~10分。雖然過程中有點手忙腳亂，但大家都互相幫忙，非常有團隊的感覺。

到了第2部分，一樣是分2組進行，針對問題清單先討論後再提出該組的共識。問題包括：顧客在更衣間待很久該怎麼辦？已到下班時間，結帳區還大排長龍如何處理？網友認為其重點在於討論過程。經理們都會從中觀察面試者談吐、合作的態度，及是否主動發言提出解決方法。進行到團體面試的第3部分時，大家則是圍個圈隨機換位，對自己左手邊的人進行回饋，基本上都是給對方正面評價，相對上述關卡來得簡單。

網友認為，由於H&M講究獨立、創意、重團體意識的企業文化，員工可以做最真實的自己，他也透露團體面試在技巧上，只要表現出大方、高配合度、主動等特質，其實「沒有所謂的標準答案」。

11111人力銀行發言人黃若薇表示，談到團體面試常讓人聞之色變，但不可諱言的是，因應招聘規模及追求效率情況下，許多大型企業都會採用這方式來選才。團體面試面對的不僅是來自主考官的壓力，還有現場競爭者的反應。要積極按鈴搶答？或默默等待點名？這些團體面試中的眉眉角角，都可參考「面試經驗暨工作甘苦談」中眾人的經驗，學習因應之道，讓你從容面對每一場面試不驚慌。