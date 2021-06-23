有些人不擅長社交，也不願意改變自己，總是孤獨一人。星座運勢網站「星座上上簽」點名，摩羯座、獅子座、天蠍座的人緣最不好，他們好惡分明，又不願意主動與人親近，讓人很有距離感，久而久之他身邊的朋友越來越少，與他深交的人寥寥可數。

▍1.摩羯座

摩羯座本來就無心經營人脈，他們不喜歡社交活動，懶得與人聊天打交道，他們能夠享受孤獨，一個人的時候感覺非常自在。平常摩羯座也沒有打算隱瞞自己懶得社交的想法，看起來顯得冷漠又高傲，他們說話又不經修飾，常常兩三句話就把氣氛搞僵，這樣的個性要擁有好人緣真的很困難。

▍2.獅子座

獅子座外表看起來很有自信，精挑細選的服飾配件把他襯托得光鮮亮麗，一般人會覺得他的人緣很好，不過他們自己內心很清楚，身邊的朋友雖然看起來很多，真心對待的卻寥寥可數。獅子座面對看不起的人，會暗自與對方拉開距離，因為他只對自己認定的真心朋友好，其他接近他的人怎樣都無所謂，甚至會用強勢、霸道的態度對待他人，導致一般人也不想跟他深交。

▍3.天蠍座

天蠍座本來就疑心病很重，對剛認識的人都保有戒心，缺乏安全感，而且他還會吃朋友的醋，希望好友心目中最重視的人只有自己，不然內心就會感到很不安。天蠍座平時習慣擺出驕傲、冷漠的樣子，不願意與人坦承相對，內心很封閉，一般人也沒那個耐心去慢慢打開他的心門，導致他身邊的朋友屈指可數。