雲林縣麥寮鄉台塑六輕工業區1萬餘名員工已完成快篩，外包商與其雇用員工排定17日至22日快篩，共完成8181人篩檢全部陰性，但因還有未快篩者，因此麥寮鄉公所決定延辦1天，23日快篩620人也都陰性，24日起需持快篩陰性證明才能進入工業區。

六輕工業區至今已發現6名確診者，為避免防疫破口，六輕於15日起一連4天進行員工普篩，共篩檢1萬1911人，全部為陰性；六輕外包商與外籍移工17至23日也進行自費快篩，7天共篩8801人全陰性。

麥寮鄉長蔡長昆表示，麥寮鄉人口近5萬人，但由於六輕工業區設在麥寮鄉，鄉內每天外來人口達2萬餘人，因此鄉民都很擔心染疫風險增加，不斷要求六輕員工與外包商快篩，如今共篩了2萬712人全都是陰性，讓大家鬆了一口氣。

蔡長昆認為，六輕工業區每年產值達上兆元，許多鄉民也在工業區上班，必需持續加強防疫，才不會影響麥寮鄉的整體發展，呼籲少數未快篩外包商盡速自行到醫療院所快篩，也希望公所、縣府、中央持續合作，打造麥寮鄉成為防疫示範區。

鄉民說，工業區6名確診者都來自外縣市，本地民眾無人確診，面對眾多外來人口，已有不少鄉民為了確保安全自費快篩，不過快篩陰有可能陰轉陽，所以長久之計還是要盡速施打疫苗，才能達到群體免疫效果。

外包商指出，工業區傳出疫情後，外藉移工便禁止進入廠區施工，移工沒有工作收入減少，抱怨連連情緒很不穩定，徒增管理上的困難，快篩後有了陰性證明便可復工，移工們都很開心。