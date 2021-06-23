航空業一直是不少人心中的夢幻首選，除了廣為人知的地勤、空服員等職務之外，在這行業中其實還有各式各樣的工作選擇。有名網友就將應徵航機維護工程師的心得，分享在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，提供希望加入行列的求職者參考。

這位網友分享的是臺灣飛機維修公司，一直對於飛機修護很感興趣的他，當時看見正在招考無經驗的航機維護工程師，立即決定嘗試看看。該網友指整體流程分3關，都在同天進行，包括英文筆試、專業筆試，通過這2關者，才會進入最終面談階段。

第1關是英文筆試，總共40道選擇題，類似多益測驗第1大題的形式，內容包括單字、片語、文法等，多益測驗800多分的該網友，認為這大約是高中程度，寫起來還可以，不過算是相當有鑑別度的考卷。接下來是專業筆試，該網友表示，拿到考卷之後「有點傻眼」，因為竟然全部都是英文出題，同樣是40道選擇題，考試難度約是高中物理與大學普通物理。

這2關筆試結束後約半小時內，就會公布進入最終面談階段的名單，該網友很幸運地名列其中，同樣獲選的應徵者約有20人，比他想像中少了一些。最終面談採取個別面試的方式，氣氛相當輕鬆愉快，主要詢問應徵動機、對於公司及職務的了解、過往工作經驗等，該網友建議，求職者還可準備未來規劃、如何適應外宿及輪班等面向。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，航空業具有各式各樣的工作選擇，歡迎多元背景的求職者加入行列，除了精進自身能力之外，透過「面試經驗暨工作甘苦談」，參考前人準備心得與經驗分享，不僅可快速掌握面試技巧，還可獲悉有利求職的各式資訊，進而提高錄取率。