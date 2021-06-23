在全球景氣穩定成長，終端需求持續回溫、遠距商機持續擴展，加以去年同月受基期較低有利因素下，經濟部今天發布的5月份工業生產指數，年增率16.51％，拉出16紅好數字，且6月持續看旺，可望延續成長。

5月工業生產好，主要是製造業生產較上年同月增17.28％，其中六大行業別全部雙位數正成長。科技業像是電子零組件業年增14.71％、電腦電子產品及光學製品業增10.14％。傳統產業增幅也都在2成以上，化學原材料業、機械設備、基本金屬、汽車及其零件業分別高出22％、24.2％、32.4％、49.8％。

經濟部統計處副處長黃偉傑說，資訊業成長主因在5G、高效能運算、車用電子等應用晶片需求仍強，加上遠距商機延續、居家辦公、遠距教學等相關應用設備需求增溫等。

傳統產業方面，在全球疫情趨緩，市場需求回溫，石化及橡塑膠等原料價量齊揚，5G 相關產業及自動化設備需求熱絡、以及國內外鋼市穩步向上，歐美陸續解封帶動汽車零件增產下，產業也旺盛。

展望未來，雖近期亞洲疫情再度升溫，但經濟部認為，歐美國家逐漸鬆綁防疫管制措施、主要國家擴大基礎建設方案激勵，可望挹注成長動能，假設國內疫情無大規模影響製造業生產，6月可望持續正成長。