上回人夫採買10錯4，這回人妻叫他先吃葉黃素再出門，笑翻眾多網友。（截自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

到大賣場採購前先列好清單，既節省時間又不容易錯漏，防疫期間還可減少接觸機會，是非常好的習慣。不過一名人夫上網抱怨，之前採購買錯東西，被老婆大人唸了1個月，這回老婆不但列出清單，還附上一罐「葉黃素」和「警告」紙條，讓這名人夫直呼「絕對是故意的」、「千萬別得罪女人」。

「女人是最會記仇的生物」，一名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文指出，上次不過是買錯點東西，老婆唸了1個月還一直記著。這次又要採買，老婆除了開出清單，還在上面壓了一罐「葉黃素」並附上紙條，上面寫著：「吃顆葉黃素再出門，隊友！！不要再買錯了！上次10錯4！」。

原PO看完無奈說「放這罐絕對是故意的，我感受的出來，是讓我補眼睛，順便長長記性」、「千萬別得罪女人」。

眾多網友看完人夫抱怨笑翻，熱烈回應：「字體非常的有生命力（咬牙切齒的樣子）」、「叫隊友去711拿個貨還要打給我 你後3碼幾號？拳頭能不硬嗎？」、「這讓我想起要山藥但回來的是牛蒡，還說都是樹根」、「這不是男女問題，10錯4耶」、「10錯4 ...真心不是記仇」、「拿葉黃素不錯了，一般情況可以預期是拿菜刀啊」、「再買錯下次會再多出銀杏！」。