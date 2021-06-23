中油大林煉油廠外海卸油浮筒22日凌晨因輸油管線破裂，原油外洩汙染屏東琉球鄉周邊海域。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

中油大林煉油廠外海卸油浮筒22日凌晨因輸油管線破裂，原油外洩汙染屏東琉球鄉周邊海域，屏縣府23日召開第2次除汙應變會議，除要求中油依所提應變處置計畫迅速清理油汙外，也協助民眾向中油針對環境影響損失代為求償。

屏縣府指出，繼22日成立緊急應變中心處理油汙事件後，23日一早即由環保局於小琉球周邊海岸巡視油汙染狀況，於白沙尾漁港、漁福漁港、衫福漁港的港區尚有些許油花油汙，而美人洞、中澳沙灘、威尼斯沙灘離岸約100公尺外海，也尚有可目視的油帶。

為此，縣府隨即召開2次除汙應變會議，請中油盡速依所提應變處置計畫除汙，同時請海巡相關單位協助巡察，而環保局也已彙整油汙應變資材存量提供中油使用，並告知不得在生態敏感區域使用油分散劑，全力支援油汙清理作業。

縣府說，已請大鵬灣風景區管理處、琉球鄉公所、縣府交通旅遊處、海洋漁業及事務管理所等單位，協助調查該汙染對琉球環境生態的影響。至於海龜部分，已由海保署請生館等海洋保育類野生動物救援組織網團隊研議，並指派專人及海洋保育巡查員現場監控，並邀在地志工團隊進行監測、回報及緊急處理。

縣府強調，在除油作業完成後，將協助民眾向中油公司針對環境影響損失代為求償，另該次汙染事件，因油汙洩漏地點在高雄市，汙染區域橫跨2縣市，已建請中央主管機關海保署依法裁處汙染行為人。

對此，海保署指出，已要求中油負起責任，若中油未即時清除，致油汙影響範圍持續擴散，將依海污法相關規定辦理。