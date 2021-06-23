屏東歷經15天本土疫情「嘉玲」，今天新增1名63歲的計程車司機，匡列63名民眾，已經掌握4名確診者，確診者源頭是台中一對從祕魯返台的祖孫。(屏東縣政府提供)

屏東歷經15天本土疫情「嘉玲」，今天新增1名63歲的計程車司機，匡列63名民眾，已經掌握4名確診者，而確診者的源頭就是台中一對從祕魯返台的祖孫，由於變種病毒Lambda在秘魯蔓延，屏東縣政府不敢大意，將確診者的檢體送往中央進一步比對中。

案號「14298」枋山鄉63歲男子是自營計程車司機，今日確診，他曾經載送一名乘客，而乘客的同居友人，就是從祕魯返台祖孫的親戚，同居友人再傳染給北部返鄉的孫子。計程車司機曾與一名友人用餐，友人也確診。目前除案號14298外，周邊掌握的4名相關確診者，均尚未取得中央流行疫情指揮中心案號，暫無法公布。

屏東衛生局指出，案號14298因呼吸道症狀，6月18日曾至診所看診沒有改善，6月22日再次就醫並採檢，當日確診即由救護車送往醫院負壓隔離病房收治。

目前與案號14298等相關足跡均已完成消毒作業，包括枋寮鄉北勢寮菜市場、7-11新楓港門市等地，衛生局目前依疫調情形匡列37人居家隔離，17人自主健康管理並安排採檢。