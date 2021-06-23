大部分的人都希望自己的人生能夠擁有某些成就，讓親朋好友為自己感到驕傲，但也有些人追求平淡普通的生活，只要能過上不愁吃不愁穿的生活就很滿意了。搜狐命理專欄近日發文點名3個「佛系星座」，他們通常都只活在當下，對於名利、錢財都不爭也不搶。

1、天秤座

天秤座的人比較知足常樂，沒有什麼野心，也沒有特別的執念或願望，只想腳踏實地過生活，吃好喝好、享受當下的時光就足夠了，無欲無求的他們還有著一顆溫柔善良的心，對待家人、朋友都非常好，因此他們的人緣極佳，每當遇到困難時大家都很願意出面幫忙，這大概就是所謂的「好人有好報」了。

2、金牛座

金牛座從來就沒有什麼遠大的目標，只是勤勤懇懇、踏踏實實地做好每一件分內事，希望能讓自己和自己所在乎的人過上好的生活就好，而且金牛座也非常低調，憑著「佛系」的精神度過每一天，但他們還是會努力充實自己，等到機會偶然降落在他們身上時，便能夠一鳴驚人，讓大家跌破眼鏡。

3、水瓶座

水瓶座是個非常活在當下的星座，雖然不能說他們對於未來沒有規劃，但他們很少被這些未知的東西束縛住，一直有著「船到橋頭自然直」的觀念，所以生活過得相當隨心所欲，儘管如此水瓶座仍非常清楚自己想要的是什麼，每當有機會找上門他們還是會盡全力去做，只不過結果如何就一切隨緣了。