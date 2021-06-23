經過5年的叩關，台灣球隊終於獲得在亞足聯盃的第1勝！由去年企業甲級聯賽冠軍隊南市台鋼化身的台南市FC，今天靠國腳前鋒陳瑞杰的「梅開二度」，以3比0完勝蒙古的烏蘭巴托220競技，不僅在J組旗開得勝，也中止我國球隊於這項賽事的連14場不勝紀錄。

贏得台灣球隊在亞足聯盃的歷史性首勝，隊長吳俊青並不以此為滿足，「我們還希望更進一步，我們不只代表俱樂部也代表台灣聯賽，大家都很努力！我們算是挑戰者，如果能跨過香港的球隊，才是真正的進步。」他也感謝在電視機前的台灣球迷與進場的香港觀眾，願意在艱困疫情下熱情相挺。

吳俊青與陳瑞杰、陳威全、程昊、潘文傑等5名國腳上周才結束亞洲盃資格賽的中東行，沒回台灣就轉戰香港與台南市FC會合，今天在將軍澳體育場首戰220競技，同組還有東方龍獅、理文足球兩支港超聯地主隊。

南市5名國腳今天全部先發上陣，搭配外援馬可、班吉與阿林，一開賽就壓著220競技猛攻。不過南市上半場多次破門機會沒有把握，直到第32分鐘馬可左路橫傳，吳俊青在禁區外像背後長了眼睛一樣，短傳給後上的班吉，後者也毫不貪功，誘出防守者後再傳給左側禁區的陳瑞杰冷靜破門，上半場1比0領先。

換邊後攻勢仍由南市主導，到比賽尾聲對手體力明顯下滑，第83分鐘陳瑞杰在禁區內接獲左側短傳，以細膩腳法甩開防守者冷靜轉身破門，4分鐘後陳威全接獲右側短角球，內切遠射球碰到防守者折射入網，最終官方紀錄仍記為陳威全進球，讓南市以3球開出紅盤。

亞足聯盃為僅次於亞洲冠軍聯賽的亞足聯第2級俱樂部賽事，我國從2016年開始參賽，可惜北市大同在資格賽連續踢平不丹、孟加拉對手，未能取勝晉級，2018、2019年則由獲得亞足聯俱樂部認證的航源FC代表台灣出征，但兩屆下來戰績1和11負，未能開胡。

我國去年由大同、台電分別取得亞足聯盃小組賽、資格賽門票，但因新冠疫情爆發，最終整屆賽事遭到取消，奪勝重任只能交棒給去年的企甲冠軍隊，結果奪得隊史首座企甲冠軍的南市也沒讓國人失望。南市下役將於26日晚間8時遭遇理文，29日同一時間對決東方，獲小組第1才能晉級跨區附加賽。