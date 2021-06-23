高屏地區23日皆傳出有確診個案，除高雄市長陳其邁震怒，希望其他縣市能精準疫調，一溪之隔的屏東縣長潘孟安同樣強調，疫調與跨縣市通報非常重要，一旦疏忽可能造成病毒散播，現在就是同島一命的時刻。

潘孟安表示，今天屏東新增的確診個案14298，若沒有詳盡疫調，就無法溯源、追出感染源頭，他也憂心其他縣市的橫向聯繫與通報系統有時容易輕忽，在無法第一時間匡列接觸對象時，就容易讓病毒進入社區。因此在確診疫調結束後，也會向其他縣市足跡訊息傳遞。

屏東在連續15天嘉玲後，原本居家隔離人數已經全部歸零，沒想到又新增本土病例，使得疫情再度緊張，潘孟安表示，雖然國人已陸續接種疫苗，外界出現微解封的聲音，但病毒難纏，疫情不能輕忽，縣府一定會配合中央，繼續努力防堵疫情。

另在北農案部分，縣府列冊跟北農有關的接觸者共為215人，將一一通知要求前往縣內3家醫院國仁、茂隆與南門醫院做篩檢，截至23日中午為止，已經有84人完成篩檢，84人快篩均為陰性，PCR有31人還在檢測中，其他均為陰性。

明天起凡經縣府列冊的北農相關從業人員，經過篩檢後可以前往縣內各施打站注射疫苗，讓這些人可以安心的協助本縣農產品，運送至全國。