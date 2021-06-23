雲林縣西螺鎮雲邑百二庄老大媽會23日捐贈虎尾鎮若瑟醫院「戶外正壓快篩站」，讓院方可以更即時、就近的為民眾提供快篩服務，也讓負責篩檢的醫護人員在酷熱天氣下，避免出現中暑、體能大量消耗等問題，確保醫療量能。

捐贈儀式在若瑟醫院舉辦，由行政院顧問王明崑、西螺媽老大媽會理事長陳天星、常陽科技董事長林煜喆等人代表捐贈，若瑟醫院院長李聰明代表接受並回贈感謝狀，一行人還帶來2400份八寶粥，讓醫護人員備感貼心。

雲邑百二庄老大媽會理事長曾朝勤表示，該會成立宗旨本著老大媽慈悲為懷精神，以在地急難救助為原則，有鑑於新冠肺炎疫情持續升溫，對醫療資源相對貧乏的雲林地區民眾造成威脅，因此捐贈「戶外正壓快篩站」，協助充實若瑟醫院防疫設備。

李聰明院長說，非常感謝雲邑百二庄老大媽長年對若瑟醫院的支持，發揮媽祖之愛慷慨解囊，在2019年捐贈病房急救車後，後續又捐贈在病房使用的傳輸型生命徵象監測儀。近期疫情不平穩，大量民眾、企業有快篩需求，「戶外正壓快篩站」可提升篩檢效率，也讓負責篩檢的醫護人員有更好的工作環境。

院方指出，新冠肺炎疫情仍在全球氾濫，據統計全球已有1.79億人口感染，近400萬人因此喪失生命。若瑟醫院作為雲林縣指定的專責醫院，此次透過雲邑百二庄老大媽會捐贈的「戶外正壓篩檢站」，得以為民眾提供更完善的服務，感謝東西方聖母再次合作，攜手共同護佑台灣。