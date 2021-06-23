日本女星深田恭子昔日和金城武拍電視劇《神啊！請多給我一點時間》，在華人地區打開知名度，不僅在戲劇方面成績亮眼，她有著可愛臉蛋和前凸後翹的身材，因此也發行多本寫真集，銷量驚人；而38歲的深田恭子傳出秘戀百億社長杉本宏之，始終沒認愛，直到近期她因病停工休養，男友出席公開活動才公開認愛。
5月底深田恭子所屬經紀公司Horipro發布聲明，提到她從去年春天健康狀況早已亮紅燈，5月初更診斷出患有「適應障礙症」，因此決定停工休養，專心治療；在深田恭子停工前，就出現暴瘦的情形，令粉絲相當擔憂。
不過，在深田恭子休養近一個月左右，感情方面似乎快要有好消息，據日媒報導指出，男友杉本宏之今（23）日出席不動產廣告活動，受訪時被問到私下是否有要支持的人，他靦腆地表示，「對，很難解釋，但是我很想支持她」；杉本宏之的回應被外界看作間接認愛，但被問到「承認交往了嗎」，只淡淡回應「謝謝」。
深田恭子在2019年被爆出熱戀杉本宏之，男友身分也遭起底，他是一名地產公司社長，更是將一間負債公司翻身成營業額200億的風雲人物；戀情曝光後，兩人始終沒公開認愛，所以此次杉本宏之的公開發言，就被視為認愛深田恭子，粉絲也對他們屢傳婚訊一事樂見其成。
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