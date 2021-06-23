北農爆發群聚感染，縣府安排往返外縣市的司機、相關員工到衛生所快篩站篩檢。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

因應台北農產運銷公司發生新冠肺炎群聚感染，縣府今天安排花蓮縣蔬菜運銷合作社員工、承銷人員、批發商等412人接受快篩，並要求從外縣市回到花蓮縣蔬菜運銷合作社的車輛都要消毒，司機員、助理則要求提供7日內快篩陰性證明，也將盡速在花蔬設立快篩站，提供司機、員工等人員篩檢。

花蓮縣府農業處農產運銷科長郭仕強說，北農爆發群聚感染，花蓮銷往北農的蔬菜，主要由吉安鄉農會負責，項目多為韭菜、龍鬚菜等，經調查，吉安鄉農會共同運銷農產品送貨員及職員共計49人，會輪流北上進場拍賣，22日已完成快篩，全數陰性，未來必須持7天1次的快篩陰性證明，才能送貨進去北農拍賣。

花蓮縣蔬菜運銷合作社理事主席李順德說，花蓮運送蔬菜與水果的車輛，運送外地蔬果進場除要進行蔬果包覆外，車輛也要強制進行消毒，蔬果在拍賣前，還要再做一次消毒，合格之後才能下貨；司機員及送貨員同樣必須出示7天1次的快篩陰性證明。

花蓮縣果菜批發市場不只每日全面消毒，入口處管制從9個緊縮到3個，更全面進行實聯制量體溫及身分證字號分流採買機制。

花蓮縣長徐榛蔚今天說，因應北農群聚感染，花蓮縣已啟動花蔬全面快篩，安排相關人員到衛生所前快篩站篩檢，衛生局副局長鍾美珠已到場現勘，將會盡速在花蔬設立快篩站，提供司機、員工等人員篩檢，確保農產品等民生物資供應鏈安全。