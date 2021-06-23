台中果菜公司董事長莊乃慧（右），今天上午第一位登記接受快篩。（陳世宗攝）

因應北農發生新冠肺炎群聚感染事件，鑑於農產品批發市場係民生物資供應鏈上游，市長盧秀燕爭取中市果菜、肉品7大批發市場第一線工作人員，23日起包含市場員工、承銷人員及零批商共2305人，展開為期兩天全面快篩；今天5大市場共快篩1421人，全為陰性。

農業局長蔡精強說，台中市7大批發市場狀況穩定，因北農發生群聚感染，為進行預防性安全把關，於中央流行疫情指揮中心同意後，7大批發市場在注射疫苗前，先全面進行7大批發市場員工、承銷人員及批發商共計2305人快篩檢測，以利後續防疫策略規畫。

台中果菜公司董事長莊乃慧指出，該公司比較擔心是大貨車司機，有可能從南到北或從北到南跑車，疫情期間特要求司機與行口少接觸，目前由搬運工來下貨再送到行口，並為搬運工請命列入施打疫苗優先對象；行口的家人及員工如未篩檢人員，將列入下一批快篩名單。

70多歲的攤商說，台中果菜公司跟北農無直接關連，直接從雲林產地送至台中市。疫情爆發業績就掉了3成，因民眾都不敢來採買，很高興市府已開始進行快篩攤商都支持全力配合；經醫生評估他可以接種疫苗，如果可接種疫苗他一定會去施打。

蔡精強表示，今天上午篩檢台中果菜市場364人、豐原果菜市場179人、東勢果菜市場443人、台中肉品市場257人，下午篩檢大安肉品市場178人，5大批發市場共篩檢1421人，結果都是陰性；明天將篩檢台中魚市場、台中花卉市場。另篩檢搬運人員及司機共116名，全數陰性。