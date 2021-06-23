台東市區驚傳鐵皮屋火警 所幸無人傷亡 18:432021/06/23 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東市中華路二段一處鐵皮屋傳出火警。（蔡旻妤攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東市中華路二段一處鐵皮屋傳出火警。（蔡旻妤攝） 台東市區23日傍晚近6點時傳出一起火警，位在中華路二段782巷的一處鐵皮屋，不明原因突然冒出濃煙；附近鄰居表示，先聞到燒焦味道便出門查看，發現鐵皮屋已起火燃燒，趕緊通報警消，所幸經過消防人員灌救，火勢獲得控制，無人傷亡，至於起火原因仍待進一步調查。 婦花50萬買凶殺外遇夫遭起訴 「馬崗村石頭屋」成歷史建築 建商提告敗訴 #鐵皮屋 #台東市 #火警 #灌救 #火勢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中塑膠加工廠凌晨起火濃煙沖天 9名移工受困獲救 05:152021/06/23 社會 太魯閣號事故 重大傷亡有保險 11:302021/06/23 財經 台版｢霍格華茲｣尋保趣！一晚定價三十八萬 保障是不是黃金級？ 13:002021/06/23 生活 中市7大批發市場 共2305人展開2天快篩 10:572021/06/23 生活 疫情後調查！日本首都圈25歲以下「Z世代」出遊5特徵 09:032021/06/23 生活 誰先找到出口？2021輕鬆走進台灣8處超美迷宮景點 09:152021/06/23 生活 台東牧心60位憨兒 預計下周接種疫苗 10:372021/06/23 生活 葬儀公會申請9000劑 到手不足千劑 04:102021/06/23 焦點要聞 美5月房價中值創新高 成屋銷售連4個月降 12:122021/06/23 財經 哈登、杜蘭特出征東奧 夢幻隊添翼 04:102021/06/23 運動天地 防疫甜點首選 爆漿羅馬生乳包來了 10:512021/06/23 生活 社會熱門新聞 女同事不愛穿內衣頻露點 他嘆不敢直視挨轟：看眼睛很難 - 社會 「吳博毅」外送員街頭打人落跑 熊貓軍團呼叫追車：支援輸贏 - 社會 抓到了！瘋傳「化學兵藥劑非常毒」 查假訊息13人遭約談 - 社會 好市多買10錯4被唸1個月！妻放「這罐」人夫怨：絕對故意的 - 社會 殺兒凶嫌判17年定讞 鐵警李承翰母嘆：小老百姓無能為力 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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