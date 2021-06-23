台東市中華路二段一處鐵皮屋傳出火警。（蔡旻妤攝）

台東市區23日傍晚近6點時傳出一起火警，位在中華路二段782巷的一處鐵皮屋，不明原因突然冒出濃煙；附近鄰居表示，先聞到燒焦味道便出門查看，發現鐵皮屋已起火燃燒，趕緊通報警消，所幸經過消防人員灌救，火勢獲得控制，無人傷亡，至於起火原因仍待進一步調查。