疫情嚴峻，防疫物資成為各單位迫切需求的資源，救國團急公好義，23日台南市救國團與新營區團委會在救國團主任葛永光號召下，捐贈台南市政府消防局第一救災救護大隊醫療用口罩及酒精，希望發揮自身力量，為站在防疫一線的消防勇士加油打氣。

南市消防局第一救災救護大隊長石家源今天上午接受這批來自社會的愛心。救國團台南市團委會總幹事梁明峰及新營區團委會長曾文貞會後都表示，消防救護人員的付出，讓人敬佩，但一線人員容易跟傷病患有近距離接觸，病毒是無形的，決定捐贈口罩及酒精保護出勤人員。

消防局長李明峯表示，救國團台南市團委會與新營區團委會深耕台南多年，義工伙伴秉持著疼惜台南的心，發起這樣義舉是救國團犧牲奉獻、無私無我的精神展現，疫情期間各界湧入的善意，更是讓人感受到社會的溫暖。

市長黃偉哲也趁這個時候替所有人一線同仁加油打氣，並感謝默默守護這群第一線同仁的善心人士及民間團體企業，感謝在抗疫路上的每份資源及心意，都是能讓他們度過疫情的力量。