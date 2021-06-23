缺疫苗、接種AZ死亡頻傳 李貴敏：老百姓成熱鍋螞蟻

立陶宛22日宣布將捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，以回應台灣的協助請求，預計9月底前送達。立法委員李貴敏接受⟪中時新聞網⟫專訪時表示，雖然如今多了兩萬劑疫苗，但目前還有兩千萬劑以上的疫苗缺口，她呼籲政府，進口疫苗別再找藉口拖延，否則老百姓就如同熱鍋上的螞蟻求助無門。

立法委員李貴敏指出，從國際求助就可知疫苗缺乏情況非常迫切，連立陶宛這樣的小國政府都要向它求救。(攝影/陳盈臻)

李貴敏指出，從國際求助就可知疫苗缺乏情況非常迫切，連立陶宛這樣的小國政府都要向它求救。她分析，台灣防疫的前半段是因為人民做的不錯，但卻也讓行政官員沾沾自喜，認為我們不需要疫苗，不但沒有超前部署，也沒有部署，連落後的因應也沒有做到，只是放任讓事情愈來愈糟，李痛批：「現在所有的事情還是用政治掛帥，還是用個人利益導向來算計。」

針對多起長者接種AZ疫苗猝死案例，衛福部長陳時中曾表示接種疫苗後死亡多數為高齡者且有慢性病，目前尚未有死亡案例被判定與疫苗有關。不過李貴敏認為，這是非常不負責任的說法，面臨這樣的情勢應該透過解剖請專家分析真正的原因，並探討其他國家為什麼不打AZ疫苗。她喊話：「懇請執政團隊想想你的家人！」，也提出政府應該承擔責任，給罹難者家屬最起碼的殯葬費、撫卹費和醫療費用。

另外李貴敏提及，曾在5月28日朝野協商時要求行政部門把相關資訊公開在官網首頁，讓資訊透明化，卻遭到否決，「連這麼卑微的要求，陳時中也是老大的就否決掉，所以你可以看到我們現在人民真的是非常非常可悲。」她也砲轟，連高端疫苗審核EUA都不同意公開，「為什麼民進黨黑箱作業可以做的如此理直氣壯，人民的基本權利難道你完全一絲一毫都不顧嗎？」最後她說到，除了譴責之外，我們更要求民進黨政府趕快補救疫苗缺口，沒有任何拖延的理由。

(剪輯/邱子軒)