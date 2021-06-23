台股今(23日)開高走高，但航運股成重災區，在大盤上漲261點的情況下，竟有多達16檔跌停，其中甚至包括貨櫃三雄長榮、陽明、萬海，分析師表示，對類股而言，今日是一個明顯的轉折點，就貨櫃航運而言，短線可能進入休息整理，但不代表行情已經結束，至於散裝航運與其他傳產原物料族群則不一定是相同的趨勢。

台股在台積電領軍下開高走高，終場收在17336.71點，上漲261.16點，台積電、聯發科、鴻海等權值走高，之前強勢的航運股則趴倒在地，陽明等傳出有大股東申報轉讓持股，萬海也出現7562.9萬元的天量違約交割，讓長榮、陽明、萬海、裕民、慧洋-KY、四維航等上市櫃共16檔都被打到跌停，是股價漲太多，市場找理由先獲利了結，還是真的有轉空疑慮?

倫元投顧總經理錢冠州表示，對類股而言，今日是一個明顯的轉折點，貨櫃航運股短線可能進入休息整理，但不代表行情已經結束，在塞港問題依然嚴重以及解封行情下，貨櫃航運熱度依然居高不下，因此，並不是基本面出現什麼轉變，反而是籌碼面，因為漲太多，短線進入休息整理，等價穩量縮整理完成後，又可以重新啟航，尤其第4季是歐美傳統銷售旺季，8、9月貨櫃航運需求一定暢旺。

至於散裝航運與其他傳產原物料族群則不一定是相同的趨勢。錢冠州說，散裝航運與貨櫃航運不同，主要載運的是大宗物資、鐵礦砂等等，近期股價的飆漲，是跟著貨櫃航運股一起漲，有一點投機的味道，因此要特別留意會不會是高檔往下，同時，在資金面即將由寬鬆轉向緊縮的過程中，鋼鐵、造紙、塑化、水泥等原物料族群股價可能進入震盪休息局面。

就航運類股來看，錢冠州指出，貨櫃航運會拉回，但幅度不會很多，最好是量縮整理，等8、9月時再視情況操作，這段期間也許會是低接的買點，散裝航運以及鋼鐵等傳產原物料族群最好的情況過去了，當資金由寬鬆轉向緊縮時，會對原物料價格不利，因此，類股可能會有輪動態勢，高成長股，例如科技股可能會較有吸引力，下半年可能要看蘋概股的表現。

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