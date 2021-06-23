台北農產運銷公司爆發群聚感染，台北市啟動北農專案2.0，相關工作人員全面接種疫苗，但畜產公司家禽批發市場內部分為非法移工，議員李柏毅接獲爆料，今上午畜產公司接獲通知率員工至忠孝院區施打疫苗，院區原準備好200劑疫苗供公司員工施打，沒想到部分人員無相關證件，又聽到勞動局要來列冊，百位人員瞬間快閃逃離院區。

李柏毅指出，畜產公司今上午帶了十多台遊覽車的員工到忠孝醫院，醫院發現部分員工沒有證件確認其身份，請示市府卻被指示要請勞動局來造冊施打，讓部分人員心生恐懼，瞬間上車逃離醫院，「原本備妥的200劑疫苗卻僅僅施打了81劑」。

李柏毅質疑，聯合醫院此舉完全是背棄柯市長於5月中旬的「非法移工特赦承諾」，一個月前才承諾來快篩不會通報勞動局，難道打疫苗就變成兩回事嗎？

李柏毅強調，在農產公司爆發群聚感染後，通令四大公司加速疫苗施打絕對是好事情，但當畜產公司帶了十多台遊覽車的員工到忠孝醫院時，由於醫院發現部分員工沒有證件確認其身份，據悉因此請示市府，而經黃珊珊副市長辦公室直接指示，要請勞動局來造冊施打，此舉讓部分人員心生恐懼，瞬間上車逃離醫院。

李柏毅說，面對疫情，既然市長柯文哲都已經宣示不會透過疫情抓非法移工，北市府就不應該讓他們陷入恐懼，要知道在經過這次事情後，這些放棄接種疫苗逃走的人員，因為深怕被勞動局抓到，在短期內恐怕不敢再去施打疫苗，可能成為疫情的黑數漏洞，這絕不是市民樂見的結果。