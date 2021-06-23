我國採購及各國贈送的疫苗陸續到貨，政府專案提供1萬劑疫苗供航空業人員施打，今起在松山機場、桃園機場及長榮航空公司進行作業。

在衛福部立桃園醫院醫護人員支援下，松山機場航空業從業人員今天開始施打莫德納疫苗，交通部民用航空局估計，約1000餘人可在本周完成施打。而由於機組員居家檢疫下月將有更嚴格規定，民航局也發文提醒業者鼓勵機組員施打。

民航局表示，航空業在此次專案分配1萬劑莫德納疫苗，其中5000劑供應各航空公司，另5000劑則提供桃園機場及相關廠商、飛機維修、倉儲、地勤、空廚、民航局航空站及航管人員施打，本周分別在桃園機場、松山機場與長榮航空公司施打。

此次松機的施打作業，準備了1200劑疫苗，至今日上午有439人完成施打，施打作業預計至周五結束。

桃園國際機場公司則指出，本次疫苗優先提供在機場旅客活動區域需與旅客接觸的第一線工作人員，包含保全、清潔、商業服務、餐飲業者，以及部分民航局飛航服務總台與航空公司人員，本次專案已接種1170人，今日預計可再施打約800人次。

7月1日起，尚未完成施打疫苗的機組員，居家檢疫規定將調整為「7天居家檢疫＋7天加強版自主健康管理」，民航局表示，已經兩度發文提醒航空業者，應鼓勵機組員施打疫苗，以免影響未來機組員人力調度。