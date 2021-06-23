為防堵疫情擴散，蔡英文總統今天表示，北農是全國交易量最大的果菜集散中心，人流複雜，目前各縣市都忙著篩檢、匡列，希望把潛在的感染源找出來，中央會提供各縣市所需的支援。她也呼籲，疫情還沒有達到可以放鬆的程度，「我們一起繼續努力。」

蔡英文在臉書表示，因應台北農產運銷公司群聚感染事件，對於台北市北農第一、第二市場和新北市三重果菜批發市場，台北市長柯文哲和新北市長侯友宜都已經提升相關防疫作為，中央也會全力支援。

她說，今天凌晨，陳時中指揮官、農委會陳吉仲主委、醫福會王必勝執行長，也前往北農和三重，實地了解防疫狀況。下午，指揮中心更宣布了「市場專案」，要全面強化防疫作為。

她強調，防疫不分顏色，只要各縣市有需要，中央絕對全力幫忙。北農是全國交易量最大的果菜集散中心，人流複雜，影響範圍也很大。目前，從鄰近的新北、基隆，到果菜產地的中南部縣市，各縣市都忙著篩檢、匡列，希望把潛在的感染源找出來，中央也會提供各縣市所需的支援。

蔡英文也呼籲，疫情還沒有達到可以放鬆的程度，全國三級警戒也延長到7月12日。「大家都辛苦了，我們一起繼續努力。」