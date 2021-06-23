南投縣政府，23日公布，孕婦可施打疫苗的8家指定醫院。（南投縣衛生局提供／黃國峰南投傳真）

台灣目前可打的新冠肺炎，有AZ新冠肺炎疫苗及莫德納新冠肺炎疫苗二種，南投縣政府23日公布孕婦可指定施打AZ或莫德納的醫院，另75歲以上及原住民65歲以上，22日可開始打疫苗，卻僅打了104劑，南投縣府衛生局長黃昭郎呼籲，接種疫苗才能對抗新冠肺炎病毒，呼籲上述長輩儘速接種。

南投縣政府衛生局長黃昭郎，23日在疫情記者會上表示，南投縣提供「孕媽咪揪團打疫苗」新服務，懷孕婦女可逕洽衛生福利部南投醫院、南投基督教醫院、佑民醫療社團法人佑民醫院、曾漢棋綜合醫院、埔里基督教醫院、台中榮民總醫院埔里分院、竹山秀傳醫院、東華醫院等8家醫院。

黃昭郎強調，施打疫苗需先以電話預約，並清楚的表達，需要打莫德納疫苗或是AZ疫苗，醫院才能充分了解妳的需要，才方便安排接種事宜，且因為這2種疫苗，都是10人份包裝，開封後就要儘快打完，醫院方面需湊足10人份的孕婦朋友，才會一併通知過來施打。

另南投75歲以上及原住民65歲以上，22日可開始打疫苗，昨天卻僅打了104劑，呼籲長輩儘速接種。而曾經於4月12日至5月9日間，接種第1劑疫苗的民眾，不管是自費或公費，已經可到縣內59家疫苗接種合約醫療院所，接種第2劑。