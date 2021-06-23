國內連兩日新增確診病例低於百例後，今(23)日又增104例本土個案，民眾好奇，台北市近來連續爆發北農及長照機構群聚感染，但北市今天的確診人數22人，似乎沒有想像中失控。貼文引發熱議，有內行網友點出背後真相指出，因為很多染疫者並非台北人。

根據指揮中心統計，台北農產運銷公司群聚事件，自5月14日至今共確診54人，士林的長照機構自8日起至今，累計有47人確診。有網友好奇在網路論壇《PTT》詢問，台北市今天為何只有22例確診？

原PO表示，看了這幾天台北市的新聞，不僅確診連環爆，而且感覺多點爆發失控到「毀天滅地、驚心動魄」，結果今天指揮中心公布，台北市新增確診數只有22人，好奇詢問大家，有沒有CDC確診數不科學的八卦？

貼文曝光後引起熱議，網友紛紛回應「蓋牌？」、「笑死」、「要爆炸了才對啊」、「滾動式確診or效正回歸確診」、「悶久了，總是會開的」、「高雄+9真是穩了」。

有內行網友指出，根據台北市長柯文哲的解釋有兩大原因，一個是群聚案的確診人數是累積起來的，並非單日爆發，因此每日新增數並沒有想像中那麼多；其次是因為確診數是用戶籍地來歸類，有些染疫者並非台北人，北農的54個確診者中，很多都是住在外縣市，有過半都歸在新北，而且也不一定真的是在北農被感染嗎，搞不好還有其他地方。