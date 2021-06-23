韓國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）單日確診人數時隔13天再次回到600多例，社區感染及境外移入都有明顯增加。當局示警，變種病毒傳播力強，須加快疫苗接種。

韓國中央防疫對策本部統計，截至今天凌晨零時，單日確診新增645例，較前一天增加200多例，也是13天以來首次超過600例，其中境外移入病例為疫情爆發以來首次連續兩天逾40例。

境外移入40例以來自印尼12例最多，其次為菲律賓、吉爾吉斯、美國及其他地區。

社區感染645例中約7成集中於首都圈，尤其首爾市內確診人數刷新18天以來新高，新增236人確診。當局表示，確診者多在餐廳、公司、室內運動場所、補習班等場所感染；非首都圈地區確診者中約1/3為大田市某教會相關病例。

韓國至今累計確診15萬2545例，2007例病歿，當局近期持續加快接種疫苗腳步。韓聯社報導，COVID-19預防接種對應促進團今天記者會表示，目前在世界各國快速擴散的Delta病毒（最早在印度發現）傳播力強，只能以加快接種方式因應，呼籲民眾盡速完成接種。

當局表示，變種病毒在韓國國內確診者檢出比例還不算很高，但研究指出，Delta病毒傳播力為Alpha病毒（最早在英國發現）的1.6倍。韓國首次出現Delta病毒感染者移入案例後，感染者在短短2個月內就增加28.4倍，不可輕忽。

韓國境內確診者檢出主要4種變異病毒的比例約為39.6%，其中逾8成為Alpha病毒，Delta病毒占8.5%。