搬樂器達人于士賢（右一）搬樂器搬出心得，還為此學會敲敲打打，享受音樂。（擊樂文教基金會提供）

每場音樂會能順利舉行，除了音樂家的演奏，還有許多不為人知的幕後功臣。長年為朱宗慶打擊樂團搬運樂器的于士賢（外號三哥），就搬樂器搬出心得來，除了跟著樂團上山下海，在後台還因此學會敲敲打打，享受音樂。

于士賢表示，剛開始經手多件大小不一的打擊樂器時，常常感到眼花撩亂，「一台木琴一百多萬，我不敢有什麼動作，後來是老師們教我卡榫怎麼弄，輪子怎麼弄，現在已可以熟能生巧，一台木琴20分鐘組裝完成，拆琴也能20分鐘完成。」

于士賢認為，搬運服務業一般給人比較粗魯的形象，「但每次搬樂器時聽音樂，聽久了文化水平上升，來到樂團感覺也變得斯文了起來。」于士賢表示，打擊樂團往往有許多稀奇古怪的樂器，「我幾乎都沒看過，但是合奏起來能變成一首曲子，真的不可思議，我有時在外面看什麼可以敲、什麼不能敲，聽久了，就聽出節奏聲來了，真的是我的收穫。」

資深團員盧煥韋表示，隨著不同的樂曲，有不同的樂器編制，「每一台樂器車都要想辦法載到最多的樂器量，這點三哥對空間配置很厲害。」

于士賢表示，在樂器車裡疊樂器，除了思考空間配置，還要思考會不會傷到樂器，「不能有縫隙，像是定音鼓的箱子上去，旁邊的小空間，就可再放一件小箱子，否則一開車會晃來會去，會傷到樂器，這是長期磨練出來的經驗。」

資深團員吳思珊表示，一般樂器公司協助搬樂器，大都是點到點的運送，不太可能協助組裝樂器，「但是三哥為我們打點好樂器所需的一切，甚至手斷掉了，還是到現場查看和協助，把樂器和我們照顧得很好。」