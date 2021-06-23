近日國內疫情依舊嚴峻，有日本企業感念台灣於日本311大地震慷慨無私的援助，見台灣正逢新冠疫情嚴峻，特別透過立法委員萬美玲於23日上午捐贈1300箱日本礦泉水慰勞桃園市第一線防疫及救護病患的醫護人員。

台日友好，日本水神株式會社因感念台灣於日本311大地震時慷慨無私的援助，見台灣正逢新冠疫情蔓延之際，隨即透過立法委員萬美玲聯絡相關捐贈事宜，於23日上午將共計1300箱「日本名水13度C」礦泉水贈送給桃園市11家防疫專責醫院及815家診所，以表達日本企業對台灣人民的親善與友誼。

業者表示，這次贈送的日本礦泉水汲取自阿蘇活火山地帶的純淨水源，具有養顏美容與抗衰老功效的微量礦物質，強調贈與台醫護人員的水是「好水」，希望給予醫護人員最大的鼓勵。

萬美玲說，對於醫護人員最重要的並不只是物資，還有心理層面的支持，她呼籲疫情指揮中心，應開放醫護同住家人也能優先施打疫苗，不要讓醫護人員遇到有家卻歸不得的窘境。