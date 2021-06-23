民眾下單併單可由計程車協助配送到府服務。（台南市政府經發局提供／張毓翎台南傳真）

民眾下單併單可由計程車協助配送到府服務。（台南市政府經發局提供／張毓翎台南傳真）

市府補助每車50元運費補貼，除了紓解計程車受疫情衝擊，也能分擔線上購物爆量的訂單。（台南市政府經發局提供／張毓翎台南傳真）

因應疫情造成民眾日常採買不便，台南市政府建置「台南便利送」平台，首波先媒合11商圈、14市場加入外送服務，第2波再加入賣場外送，繼上周與家樂福合作媒合計程車隊後，23日宣布還會與全聯台南11家門市合作。

市長黃偉哲說，市府推出「台南便利送」上線迄今，涵蓋商圈、市場、賣場等近800家業者加入，總交易金額已突破430萬元，近日也與賣場外送服務串接結合，利用線上訂購、外送服務，讓民眾在家就能購買商品，除了增進攤商、店家生意外，也間接提升計程車運量，紓解疫情造成的衝擊。

市府經發局長陳凱凌感謝全聯PX GO小時達與市府攜手合作，他表示，目前台南參與的11家門市包含台南西和、台南裕忠、台南開元、台南北安、永康中正北、新化忠孝、善化忠孝、新市復興、永康大灣、崇善及歸仁。

陳凱凌說，為避免網購下單購物，導致物流大塞車，也媒合台南地區計程車協助物流外送，市政府補助每車50元運費補貼，除了紓解計程車受疫情衝擊，也能分擔線上購物爆量的訂單。