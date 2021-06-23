台東5個國、高中男孩、女孩，從小學就一起吹直笛，小六時參加全縣音樂比賽失利，成了他們組樂團的動力，5人組成四重奏樂團，計畫要在8月舉辦生平首場音樂會，在募資平台募款，3天就達標，但仍希望有更多經費來提升音樂會品質，也希望藉此改變大家對直笛的既定印象。

台東高中二年級李倖安、王承雲、李韋岑、台東女中蘇芝妤，及新生國中江文閤，預計8月底在台東文化中心演講廳舉辦木笛重奏音樂會，但是5位學生要辦1場音樂會實在不容易，因此在募資平台募款，沒想到3天就達標，不過團長李倖安說，希望能有更多經費挹注，讓音樂會品質更提升。

李倖安表示，他們在東大附小時都是學校直笛校隊，小六時參加全縣音樂比賽得到亞軍，無緣晉級全國賽，為了能持續參加比賽，便跟幾個同好組成「不和諧木笛四重奏Disconsonant Recorder Quartet）」，在多場賽事中有亮眼成績。

李倖安也提到，學生以課業優先，因此他們團練的時間，常會因為有團員要補習、段考等等受影響，目前他們算是半自學，大部分時間自己練，每年會到外縣市找老師咨詢，或是找小學的啟蒙老師陳育致討論，接觸的曲子從文藝復興致巴洛克，從爵士樂到現代樂。

他說，大部分人對直笛的印象是國小音樂課的教具，但其實直笛是在巴洛克時期十分輝煌的樂器，這次他們初試啼聲，以「環遊．世界」為主題，藉由各地區的音樂引領觀眾遊歷世界，也希望有更多的鄉親來聆賞，藉此改變大家對直笛的刻板印象。