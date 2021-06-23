桃園市78歲張鄭姓婦人，23日下午3時許在家中因不明原因昏迷，她曾在6月19日於龍岡國中接種過AZ疫苗，家人發現後緊急叫救護車將人送往部立桃園醫院急救，於傍晚宣告不治，這也讓桃園市疫苗接種死亡案例再添一例，死亡原因是否和施打疫苗有關，仍待進一步釐清。

指揮中心指揮官陳時中日前表示，疫苗接種後死亡病例若能解剖，有助釐清死因，相關個案家屬若同意解剖，將給予30萬元慰問金，相關救濟會從寬認定。