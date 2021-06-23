桃園78歲婦人19日接種疫苗 今不明原因昏迷送醫不治 19:012021/06/23 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市23日再添一例疫苗接種後死亡個案。(呂筱蟬攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市78歲張鄭姓婦人，23日下午3時許在家中因不明原因昏迷，她曾在6月19日於龍岡國中接種過AZ疫苗，家人發現後緊急叫救護車將人送往部立桃園醫院急救，於傍晚宣告不治，這也讓桃園市疫苗接種死亡案例再添一例，死亡原因是否和施打疫苗有關，仍待進一步釐清。 指揮中心指揮官陳時中日前表示，疫苗接種後死亡病例若能解剖，有助釐清死因，相關個案家屬若同意解剖，將給予30萬元慰問金，相關救濟會從寬認定。 花蓮首例！百歲人瑞接種疫苗5天後死亡 北農54人染疫 擴大疫苗接種 雙北批發市場人員全打 #疫苗 #接種 #78歲 #猝死 #桃園市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 視察桃機疫苗接種 祁文中呼籲第一線人員盡早施打 19:262021/06/23 生活 疫苗接種死亡 新北再添6例 15:112021/06/23 生活 73歲翁打疫苗一周猝死 屏東累積7例死亡個案 17:492021/06/23 生活 台南92歲婦 打完疫苗疑中風過世 04:102021/06/23 地方新聞 竹市孕婦23日再接種485人 長者部分下修至75歲 13:232021/06/23 生活 桃園學前特教班 再增10班 04:102021/06/23 地方新聞 關島接種疫苗誘人 機加酒不到5萬 04:102021/06/23 生活新聞 日本研擬公費接種納入AZ疫苗 對象為60歲以上者 15:562021/06/23 國際 美國慶7成成人接種確定落空 鼓勵年輕人打疫苗 10:412021/06/23 國際 3歲男童腹痛送醫不治身上有瘀傷 父臉書控「怎麼這樣殘忍對小孩」 11:592021/06/23 社會 北車爆街友群聚 指揮中心：採專案造冊接種疫苗 14:272021/06/23 生活 生活熱門新聞 桃園今＋7確診 足跡曝光僅龍潭三坑自行車道 - 生活 台中東勢果菜市場 快篩179人結果出爐 - 生活 北農案滾雪球 柯文哲夜會陳時中 達三大共識築防線 - 生活 北農群聚連環爆 為何北市只＋22？內行揭背後真相 - 生活 日月潭滿了！鄭明典PO一張圖 網：九蛙在歡呼 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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