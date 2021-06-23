因應疫情嚴峻，百工百業嚴重受到衝擊，行政院推出紓困4.0，但被質疑紓困對象、資格太過狹隘，近期國發會彙整各界意見後，明天將在會院報告紓困4.0精進方案，行政院官員表示，初步列出四大方向，包括無依定雇主、自營工作者資格認定放寬、勞工紓困貸款額度增加、染疫確診者死亡慰問金、夏季電費減免等，詳細方案待院會討論後對外宣布。

據悉，政院今舉行紓困4.0精進方案會議，會中列出初步方向，包括6月住宅用電戶暫緩實施夏月電價、服務業和農業用戶減免電價打7至9折不等3個月、勞工紓困貸款名額加倍至百萬名額、打工族加發1萬元、新創紓困加碼貸款等。

針對紓困4.0精進方案，政院官員表示，此次新增項目彙整外界建議及立法院黨團預算審查主決議、各部會意見，首先是放寬紓困資格認定，例如無依定雇主、自營工作者資格條線，現行是依照108年度所得計算，此次將把109年所得資料納入審查依據。

加碼的部分，勞工紓困貸款原訂50萬個名額，開放申請後已逾110萬申辦，政院考量不敷需求，勞動部提案將增加名額，預計會加碼至100個名額，其餘申辦條件維持，未將前年或去年收入50萬元以下申辦資格放寬。

其他新增類型包括染疫確診者死亡慰問金、6月住宅用電戶暫緩實施夏月電價、服務業和農業用戶減免電價打7至9折不等3個月、打工時薪族補貼等，相關方案將在明天院會討論後拍板定案。