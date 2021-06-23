美軍決定在9月份撤出阿富汗，塔利班正從邊緣地區向城鎮發動進攻，許多平民決定保護家園，拿起武器反擊塔利班。

戰爭很無聊(war is boring)報導，在過去兩個月間，塔利班為首的判亂軍已奪取了數十個地區後，正準備朝攻佔北部的戰略城市馬扎里沙裡夫(Mazar-e-Sharif)。當地的地方軍和平民有嚴重的危機意識，決定加入阿富汗軍隊以阻止塔利班前進。

巴爾赫省省長穆罕默德·法哈德·阿齊米 (Mohammad Farhad Azimi) 表示：「有愈來愈多的阿富汗部隊和武裝民兵，正準備保衛馬扎里沙裡夫市，在郊區也出現攻防戰。」

阿富汗國防部周二在WhatsApp 上發表較新的戰況，星期二，阿富汗部隊與塔利班爆發夜間戰鬥，不但守住陣線，並奪回了巴爾赫(Balkh)和巴格蘭省(Baghlan )的兩個地區，戰役中，擊殺了80名塔利班成員。

從川普執政後期開始，美國催促阿富汗加尼總統(Ashraf Ghani)與塔利班代表在杜哈展開「和平談判」，以達成表面上的權力分享，塔利班甚至在卡達設有駐地辦公室，然而實際上，塔利班只在乎美軍何時撤離，並且在談判期間，也一直發動恐怖攻擊，恐嚇阿富汗百姓。

據《長期戰爭日誌》(Long War Journal)報導，自美國於4月中旬宣布，將在9月11日之前全部把部隊撤出阿富汗以來，塔利班已控制控制全國 407 個區中的 118 個，另外還有 190 個正在爭奪。

加尼總統與和解委員會主席阿卜杜拉·阿卜杜拉(Abdullah Abdullah)將於星期五前往美國，與拜登總統舉行會談，我們還不知會談的主題。

阿卜杜拉上星期表示，雖然塔利班因美國即將撤軍而來勢兇猛，但阿富汗軍隊將繼續為保衛國家而戰，但仍然認為，和平談判和、雙方停火是解決戰鬥的唯一辦法。

迄今為止，華盛頓所推動的交戰團體之間和平對話，總是徒勞無功。更糟的是，自美國撤離的消息傳出，阿富汗各地爆發的暴力事件大為增加，而且是有意的追殺記者、政治家和民間社會領袖。

阿富汗人現在只能靠自己了，巴爾赫省議員賽義德·查希爾·馬斯魯爾 (Sayed Zahir Masroor) 表示，擺在眼前的選擇是「投降或是對抗」，好消息是，許多經歷過、親眼目睹塔利班暴行的人們，已決定站起來保衛家園，不願再被他們壓迫。

馬扎里沙裡夫當地，一支100 名部隊的首領納茲里( Zulfiqar Nazari) 在接受電話採訪時說，我的部隊加入編制，與塔利班走狗們作戰，「我們將戰鬥到死，以保衛我們的城市和其他地區。」