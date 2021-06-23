彰化縣長王惠美和彰化縣衛生局長葉彥伯說明，23日新增1例確診，1例死亡個案。（吳敏菁攝）

彰化新增1例確診。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化新增1例感染死亡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣針對7個果菜市場啟動快篩。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣內提供快篩醫院。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

85歲以上老人施打疫苗。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣23日新增1例確診，為民俗信仰活動居家隔離者發病，確診個案數類計255例。並新增1個死亡個案，為醫院群聚感染鏈，累計醫院群聚傳染鏈有3名死亡，水果販賣商傳染鏈有4名，另例是家庭群聚，累計感染死亡8例。

縣長王惠美表示，彰化縣小於60歲確診人數159人，60到69歲58人，70到79歲20人，80歲以上18人。累計8個死亡案例中，60到69歲是1人，70到79歲是2人，80歲以上有5人，因此施打疫苗會從高齡長輩開始施打疫苗。

北農感染擴大，彰化縣身為農業大縣，有眾多彰化鄉親也會頻繁進出北農，王惠美表示，縣府已針對縣內7大果菜市場工作人員、運銷人員與果菜物流運送工作人員頻繁接觸者，如包裝場工作人員、承銷人、供應商、盤商等都要造冊，約1300多人，即日起出具快篩陰性證明才能出市場，首場在溪湖，下午在員林果菜市場舉辦抗原篩檢，「全數陰性」。

彰化縣衛生局葉彥伯表示，新增1個案，為民俗信仰活動居家隔離者確診，是里長70多歲妹妹，16日採檢是陰性，21日發病，22日確診，Ct值17.61。

葉彥伯指出，這次主要感染群聚來自6月初的祭祀活動，其中有來自台北萬華、南投工作者和南彰主持到場的里長太太，一起舉辦驅除疫情法會，感染源可能來自北部或中部。這條傳播鏈還跨了7縣市，累計已5人確診，目前已匡列家屬接觸者採檢16人，其他接觸者採檢50人。