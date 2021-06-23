楊麗音客串《三隻小豬的逆襲》飾演孫沁岳的媽媽。（三立提供）

楊麗音日前與鍾欣凌拍了一系列《婆婆VS阿嬤》防疫宣導短影片，親切逗趣又實用的內容獲許多好評，近日便加入三立、華視《三隻小豬的逆襲》，飾演孫沁岳的控制狂媽媽。在疫情仍緊繃的三級警戒期間參與戲劇拍攝，她坦言曾經忐忑掙扎，不過在徹底了解劇組防疫非常落實及謹慎，也僅在電視台2個攝影棚、埔心牧場共3處拍攝，場景相對單純安全，且她自己平時很注意自主健康管理，便很安心的接下這工作。

楊麗音謝謝大家對防疫宣導短影片的喜愛及支持，透露未來仍然會繼續推出，希望大家一起好好防疫。其實她在這一年多也是疫情受災戶，去年疫情爆發時，她手上三部舞台劇全停、零收入，當時曾申請紓困補助，今年一宣布進入三級警戒，她原本正在綠島拍攝的新戲戲組趕緊撤回台灣本島，本來六、七月要巡演的綠光劇團舞台劇、六月開拍的新戲也全停，當她正想要申請紓困補助時，發現紓困補助金3萬元已經自動入帳，讓有3個小孩的她直呼：「謝謝政府！」

她表示，舞台劇演出全停，當然覺得可惜，但是全民防疫漸漸有了成效，未來在劇場跟大家見面的機會還很多，「我們就一起撐過這時期，乖乖落實防疫政策喲」。

她這次角色有別之前的喜感暖媽、好阿嬤，是個愛主導，有超強控制欲的媽媽，也可能成為孫沁岳、魏蔓劇中的感情阻力。楊麗音開玩笑說：「對媽媽而言，兒子是『媽寶』很好啊！可以有一個精神和情感的寄託。」她育有二女一男，除了小女兒，其他孩子都到了交友年紀，她自認以後會是個開明的婆婆和岳母，絕不會像劇中一樣「約談」孩子的另一半，就算女兒的交往對象是媽寶也都可以接受，笑說：「只要女兒喜歡就不會阻止。」

其實私下的她相當開明，與孩子的感情很好，會一起去看電影、追劇，也會聊關於情感話題，對孩子的交友圈都是給予尊重，她笑說：「因為不關我的事。」楊麗音逗趣形容20多歲的兒子很乖但不怎麼聽話，目前不曾為了他的感情事起過爭執，因為他從來沒談過戀愛，還開玩笑說要為兒子徵友。

孫沁岳因演出《三隻小豬的逆襲》個性可愛浮誇、卻又專情的暖男「游大海」，人氣暴漲，孫沁岳透露跟媽媽的感情很好，媽媽比他還像年輕人，總有用不完的活力，從以前媽媽就會跟著他一起看漫畫、打電動，有時還會相約去唱歌，彼此也會分享內心的悄悄話。從小媽媽對於他的管教方式屬於「放養式教育」，成長過程中沒有干涉太多他的私生活，認為若媽媽真的插手他的交往對象，代表一定是讓她很不放心，這時他會努力和媽媽溝通，用最大的努力取得媽媽的同意。他認為家人間很多的隔閡都是因為彼此沒有說出心裡的想法，因此溝通是家人間非常重要的橋樑。

孫沁岳和媽媽的感情好到曾經被朋友稱呼為「媽寶」，但他有不一樣的看法：「對我來說，媽寶是指沒有自己主見，凡事都以媽媽為中心的人。我不覺得自己是媽寶，我只是與媽媽的感情很好而已。」孫沁岳曾交往過圈外人，對他的工作性質很沒安全感，所以不希望他在演藝圈工作，而孫沁岳認為這是因為對方不了解演藝圈的狀態，因此心中會有擔心和疑慮，於是他想辦法讓女友有安全感，也讓她多認識這圈子的模式，隨著相處的時間增加，就開始慢慢的信任與放心。