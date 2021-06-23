香港小姐亞軍出身的蔡思貝，外型甜美加上在演藝圈人緣好，讓她出道以來一帆風順，還曾以港劇《踩過界》在TVB萬千星輝頒獎典禮拿下視后，演技獲得肯定。然而她近日與好姊妹上賴慰玲、何雁詩上談話性節目，被主持人問到她出道不到8年，至少傳出15起緋聞，還被封為「姣精」(粵語，意指狐狸精)，讓她不禁突然感到一陣委屈，淚喊有些人辛酸會公諸於眾，但她不是這種人。

現年30歲的TVB視后蔡思貝日前上談話性節目，難得談及被稱「姣精」的委屈，據東網報導，她承認自己很不開心，但凡事都有原因，出道前幾年她不懂忌諱，當是跌了一跤上一課。

蔡思貝接著更被問到「突然富貴」的傳聞，兩位好姊妹賴慰玲、何雁詩一聽立刻搶先為她喊冤，稱蔡思貝是辛苦節儉度日才有今天，蔡思貝聞言更忍不住落淚，指有些人辛苦會公諸於眾，但她不是這種人，一路以來無論媒體怎麼說，她都沒有澄清過，一心專注工作，也不會有人知道女一住的是小小的雙層床。

當節目聊到演藝圈飯局價碼時，蔡思貝坦言曾被開價200萬港幣（約690萬台幣），不過她當然是沒答應，笑說：「收了就不用睡雙層床了。」蔡思貝還表示，她一夜至少要上億港幣價碼，「只有幾千萬的話，我去看心理醫生也不夠吧。當下就跟金魚一樣，心靈上不會有真正快樂，物質上的快樂無法填補內心。」