日暉國際渡假村董事長鄭越才呼籲政府應加強延貸、增額、減稅等層面來紓困。（日暉國際渡假村提供）

受疫情衝擊最深的飯店觀光業去年才經歷完一場淘汰賽，好不容易存活下來的飯店業者，生意才逐漸復甦，5月疫情卻突然來得又兇又猛，各大飯店生意如雪崩式慘降，住房瞬間近歸零，對於如今三級警戒一再延長，本土飯店品牌日暉國際渡假村董事長鄭越才表示，現況較去年嚴重10倍，猶如重症病患已住進加護病房，他更直言：「政府才喊『觀光立國』，紓困力道卻孱弱無力。」

許多飯店已紛紛停業苦撐，但停業久了，恐將迎來新一波倒閉潮。鄭越才說，去年底政府才喊出要讓台灣從「防疫大國」朝向「觀光大國」，一連串超前部署規劃藍圖，直言觀光是產業的火車頭，能夠帶動相關民生產業發展、振興全民經濟，而現在疫情如此嚴峻，鄭越才認為政府推出的「紓困4.0」對於現況是杯水車薪：「根本不夠力，救觀光等於救經濟，應該要大方一點。」

鄭越才提出「延貸、增額、減稅」等建議，盼政府盡快對症下藥，尤其對星級旅館應加倍融資急救，才能讓全國觀光業者走出加護病房，免於送入殯葬處。鄭越才表示，營運補貼應比照去年紓困振興方案金額再增加1倍，並與薪資補貼分開計算，提高全職員工薪資補助每月2萬，直至三級警戒結束，才不會造成補助界定模糊不清，引發勞資對立。

鄭越才也指出，相關租稅的部分，土地稅、溫泉水費應全年減免，水、電費、房屋稅、企業部分負擔員工勞及健保費等也該有所減免，若企業因疫情影響導致繳納困難，應給予無條件展延或分期，同時協助租賃經營業者租金補貼；而企業融資貸款額度建議放寬比去年多1倍，寬限繳納期限至1至2年，以利資金周轉，他也呼籲銀行勿刁難，才能加速企業貸款作業。

飯店業此次再度成為疫情重災區，為求生存突破重圍，可以看到不少業者已轉型，開發出商業新模式，像是轉攻外送市場、自組外送車隊、建立線上購物平台、異業結合共享經濟、飯店餐廳變身大賣場等。鄭越才建議也同業，應趁早佈局、好好檢視企業體質，而非一昧盲從，像是進行改建整修、設備更新、加強員工訓練，待疫情後以全新風貌面對消費者。