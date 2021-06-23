控民進黨防疫不力草菅人命 鍾琴怒告蔡蘇陳瀆職、圖利

本土疫情自五月中升溫，確診死亡人數已飆破500例，前新聞局長鍾琴不滿政府處理疫苗怠慢，日前與志工團再衝總統府鳴按喇叭、抗議，鐘昨（22）日赴台北地檢署具狀告發，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中3人，涉嫌瀆職、圖利等罪嫌。

對於蔡政府防疫政策，鍾琴怒批罔顧人民性命，根本草菅人命。（照片/游定剛 拍攝）

「人民不滿意，蔡英文要人民拍桌，我申請進總統府」鍾琴日前號召約二、三十輛車志工團，去總統府前按喇叭，按喇叭繞幾圈後，便把車停靠路邊，很禮貌、理性地上前與府前警衛表示要申請進總統府拍桌，警衛則回應沒這項服務，鐘再說道「蔡總統的命令，蔡英文她說，人民不滿意，大聲一點、大聲一點，再聽不到就拍桌，我申請總統府開大門，讓人民進去拍桌。」鐘坦言，非常贊同蔡在競選期間的這番詞言，非常好且感動人心，但上任後，卻完全不理會人民的聲音。鍾更怒斥，政府就要想辦法解決問題，我們偉大的民進黨，難道寫一個申請函都不行嗎?

鐘琴日前赴總統府前抗議。（照片/取自《Rock Wang》YT頻道）

鍾琴表示，最早呼籲若大家有空，經過府前凱道及重慶南路周圍，就按喇叭代表人民憤怒、不滿的聲音，讓政府高層聽到。鐘更提到，蔡總統曾說過好幾次，如果人民對政府不滿意，可以大聲告訴政府，政策哪裡不對可以要求改變，若政府沒聽到，可以說大聲一點，還是沒聽到，就再大聲一點，如果政府還是沒有反應，你可以去拍它的桌子。

鐘琴（22）日赴北市地檢署提告蔡、蘇、陳3人，涉嫌圖利、瀆職等罪嫌。（照片/鐘琴 提供）

鐘琴昨（22）日一早也赴北市地檢署，按鈴提告蔡、蘇、陳3人，涉嫌瀆職和圖利罪，鐘表示「對任何公職人員，是非常嚴厲的指控，他們盡可能的蒐集相關資料和證據，因全民已到了臨界點，無法接受政府到目前為止，防疫的政策的表現，對於疫苗購買或捐贈，種種的反應，是人民無法接受，像這樣的政府，不顧惜它的人民，簡直就是草菅人命。」

鍾琴透露，台灣缺疫苗這件事情仍未解決，所以他們才要去總統府施壓，並不是惺惺作態，也不是在做戲，所以一定會追訴到底。她也不忘呼籲，若高端疫苗不能夠真正遵循國際標準，通過該做的檢驗等，所有台灣人不要去打高端疫苗。