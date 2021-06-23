太噁了！2019年10月間、2020年間，居住新北市的32歲葉姓男子和另一名19歲潘姓男子，先後在購物網站「蝦皮Shopee」上，以300元價格販售自己的精液廣告，新北市府衛生局接獲檢舉後隨即蒐證，將2人函送法辦，新北地檢署認定2人涉犯《人工生殖法》，給予緩起訴1年，並且均須接受法治教育9小時，同時依職權送再議，高檢署認為全案調查完備，駁回再議，2人獲緩起訴確定。

根據判決書指出，新北市的32歲葉姓男子和另一名19歲潘姓男子，2019年10月間、2020年間，公然先後在購物網站「蝦皮Shopee」上，以300元價格販售自己的精液廣告，新北市衛生局收到檢舉後，隨即蒐證將2人函送新北地檢署法辦。

新北檢審理後認為，男性精液含有精子，屬於不可買賣的生殖細胞，葉男和潘男的行為涉犯《人工生殖法》營利販賣生殖細胞罪嫌，可判2年以下徒刑、拘役，或科或併科新台幣20萬元以上、100萬元以下罰金。

不過由於2人遭逮後隨即認罪，也深表悔悟，供稱是因為好奇，才上網賣2、3次「男性高蛋白」，來源都是「自己」，不清楚買方購買用途，加上葉男和潘男5年內均無前科紀錄，檢方因此准許2人各緩起訴1年，並接受法治教育9小時。同時檢察官也依職權送高檢署再議，高檢署調查後認為全案調查完備，駁回再議，2人緩起訴確定。

但拍賣網站「蝦皮Shopee」上販售「男性運動高蛋白飲品」早已不是第一次，先前就有臉書社團「爆廢公社」網友PO文爆料，直指賣家會提醒「懂的人再下標」，更有買方收到「嘉明的味道」後給予5星好評，留言大讚「品質優良、味道很喜歡」等語，令人傻眼。

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