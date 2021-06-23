鄭靚歆（左起）、鄭亞、王上菲、潘嘉麗、林芷芸劇中穿制服為咖啡廳造勢。（TVBS提供）

TVBS《女力報到-男人止步》戲中由尹彥凱、游小白經營的咖啡廳，近日舉辦dress code票選活動，帶動客源活絡人潮。兩位老闆尹彥凱、游小白分別扮裝軍人與徐志摩，朋友們也義氣相挺，鄭亞、王上菲、潘嘉麗與林芷芸(優妮)四位好姊妹，穿起制服回到高中時代，好姐妹們手勾手相揪去廁所，活潑跳躍喊著「廁所、借過」現身，除了潘嘉麗，鄭亞、王上菲、林芷芸(優妮)已多年未穿高中制服，王上菲表示：「當天我們高中魂立刻上身，跟鄭亞玩起學姊學妹制，還被教官訓話。」

鄭亞、王上菲、潘嘉麗、林芷芸皆自認高中時期是乖乖牌，但愛漂亮的她們自爆當時一定要偷改裙子、玩社團參與學校活動。鄭亞分享下課後會玩樂團、駐唱；王上菲因自小熱愛唱跳表演，加入卡拉OK社，還當上社長改革社團，讓社員們除了唱歌也可以跳舞，好幾次成果發表都改造成演唱會的方式，可以唱歌搭配舞群。王上菲並加碼曝光與同劇演員梁瀚名緣分，原來兩人過去都曾是豐原高中卡拉OK社社長，王上菲笑說：「我很常調侃瀚名哥，雖然我們差13屆有點遠，但世界真的非常小，竟然同校同社還都是社長。」

談及拍攝dress code戲，王上菲透露戲外大家換完制服高中魂都上身，玩起角色扮演遊戲，她和鄭亞一見到潘嘉麗，非常有默契地對潘嘉麗敬禮，並畢恭畢敬大喊「學姊好」，潘嘉麗當下也相當配合，故意走過去表現傲嬌學姊的愛理不理形象。王上菲和鄭亞再遇林芷芸，兩人以學姊之姿對她大喊：「學妹在幹嘛快過來啊！」此時穿軍裝的尹彥凱，教官魂上身，護航林芷芸說：「幹嘛！學姊不要欺負學妹。」

這回為戲再穿上制服當學生妹，除了潘嘉麗去年和先生一起穿制服拍MV之外，鄭亞透露已有十年沒穿高中制服，拍攝當天覺得青春無敵，忍不住跳起王心凌的〈愛你〉，但也憶起高中拚學測的痛苦回憶。林芷芸則透露高中時期因為讀女校，和同學都會直接在教室換衣服、以及教官會抓襪子沒有長過腳踝的人。王上菲曝高中最難忘的就是，有段時期因為跳舞跳到腿斷掉，每天坐輪椅上課，在學校只能靠著同學幫忙推來推去，她表示：「我是真的有發生『廁所、借過』這件事情，因為我是病人同學們喊得理所當然，我坐在中間有點小尷尬，拍攝那天我就建議導演，『廁所借過』這個哏，因為高中時期和姐妹都會這樣，導演也接受讓我還原高中回憶。」