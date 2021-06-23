桃機獲配莫德納疫苗共約3000劑，截至22日統計，已接種1170人，23日預計可施打約800人次。（陳麒全攝）

孕婦第一線工作人員在施打莫德那疫苗時，懷孕的媽媽還摸摸肚子安撫肚中寶寶。（陳麒全攝）

桃園機場自21日起連續5天，為已造冊的高接觸風險3000位第一線工作人員進行莫德納疫苗公費接種，交通部常務次長祁文中23日下午到桃園國際機場視察，關心疫苗接種情形，他也呼籲第一線工作人員盡早施打，提升群體免疫保護，也感謝衛生福利部桃園醫院醫護團隊的辛勤付出，讓國門邊境防疫工作越來越堅實。

祁文中23日由交通部航政司韓副司長、民航局林副局長及機場公司總經理但昭璧等人陪同，前後視察防疫計程車、美食街限外帶等措施，隨後前往位於第二航南側廈擴建區5樓的疫苗接種專區，視察疫苗施打的動線規劃及施打狀況。

祁文中除了肯定機場公司在動線的安排、員工也有保持安全社交距離，也代表交通部感謝衛福部桃園醫院副院長王偉傑及全體醫護人員，協助機場疫苗接種。

部立桃園醫院護理長劉美玲表示，桃機公司規劃施打動線規劃流暢，除了事先將要施打的人員造冊，又在3樓和5樓安排人員報到分流，人員先在3樓集合量測體溫，再依序叫號讓施打對象進場；5樓則是將施打區域分為4個動線，讓醫師先評估民眾是否適合施打疫苗，經醫師蓋章認可的民眾，健保卡上會貼貼紙註明施打日期及疫苗種類，接著由護理師施打疫苗，最後還有休息區可以讓民眾留觀30分鐘，如有狀況現場有醫護人員、救護車可立即處理。在桃機這個場地，1個小時打到300人沒有問題。

桃機公司表示，桃機本次獲配莫德納疫苗共約3000劑，優先提供在機場旅客活動區域需與旅客接觸的第一線工作人員，包含保全、清潔、商業服務、餐飲業者、以及部分民航局飛航服務總台及航空公司人員。

截至22日統計，已接種1170人，23日預計可施打約800人次。機場公司強調，將持續規劃辦理疫苗接種服務，並提高接種率，讓第一線人員無後顧之憂，堅守國門維持機場正常營運。