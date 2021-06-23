「黃山歸來不看山」，受到盛名之累，經常有登山客「勇闖」黃山卻身陷其中，耗費社會資源救援，為此，安徽官方自2018年起，在黃山風景名勝區實施有償救援，不料，山難依舊頻傳。為此，黃山市文化和旅遊局向社會徵求意見，準備將有償救援範圍，擴大到黃山全市山岳。大陸官媒新華社23日引述法律學者意見，認為應避免有償救援過度收費，以防止有責機關卸責。

新華社報導，早在2018年黃山風景名勝區試行有償救援，制定了大陸首部有償救援制度的規範性文件。這次發布的徵求意見稿，旨在將有償救援範圍，擴大到名勝區以外整個黃山市的山岳型景區，並細化救援費用、審議流程及法律責任等。

報導稱，黃山以外，全大陸多地景區也在試辦有償救援辦法，例如四川省四姑娘山景區、稻城亞丁景區等。稻城亞丁發布的有償救援制度公告根據搜救路線「明碼標價」：亞丁村、葉兒紅村至康古貢嘎銀河區域，搜救費用從1.5萬元（人民幣，下同）起算，其他4條路線搜救費用均為2萬元起步。

黃山風景區管委會副主任程光華表示，實施有償救援不是為了收錢，更重要是有效遏制擅自進入景區未開發開放區域的旅遊或探險行為，共同維護遊客與生態安全，善用有限救援資源。

據統計，黃山名勝風景區2014年後，每年救援量約400起，其中一般救助75％，較大或傷病情況嚴重約25％。直接費用支出數十萬元到數百萬元，基本由景區負擔。直到2019年實施有償救援辦法近1年後，已明顯下降至3批41人次。

這次黃山市擴大有償救援指導意見（徵求意見稿）發布後，普遍獲得好評。更有逾1／4網友建議在全大陸推廣。

不過，也有擔心收費會扭曲救援行動的人道主義色彩、放鬆安全管理、遇險人員可能擔心承擔巨額救援費用而不願或延遲報警等等。

黃山市文旅局稱，付費救援意見稿符合大陸《旅遊法》、《安徽省旅遊條例》等規定。

中國政法大學副教授王雷也說，符合大陸《民法典》法治原則。中國未來研究會旅遊分會副會長劉思敏建議，可進一步完善法規，細化具體救援費用分擔比例和內容。

中國政法大學副教授申海恩認為，中國應急救援總體以公共部門無償救援為主體。有償救援應作為公共救援的有益補充，在範圍、收費、經營資質等方面，立法規範，以避免有償救援過度收費，防止有關機關推諉不履行應承擔公共救援職責。

申海恩指出，景區不能因有償救援而放鬆安全管理。原則上，景區應當對其經營範圍內的安全事件，提供必要救援服務。對在未開放景區遇險需救援、屬於公共救援職責範圍內的，由公部門無償救援，景區因對相關情況較了解，應承擔相應的資訊提供及必要救助處置措施。