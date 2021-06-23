香港蘋果日報預定明天發行最後一份報紙，告別26年的經營。國民黨文傳會對此表示，希望香港的言論與新聞環境能永保自由，無論該報的辦報風格與言論走向是否符合一般大眾期許，其在法律範圍內的言論自由應受保障。

文傳會說，在蘋果日報於香港創刊、隨後擴展到台灣的過程中，的確為兩地的媒體輿論環境注入活水，增加了港台社會的多元性，成為監督當權者不可或缺的一股力量。

文傳會指出，不贊同任何人或組織未經正當程序，便迫使報紙停刊，因為輿論環境的健康發展，靠的是真正的自由，讓不同立場的媒體在法律界限內相互競爭以提供民眾選擇，而不是靠政府直接介入或施壓。

文傳會強調，國民黨與時俱進，對於言論自由的態度與立場始終一致，不僅反對民進黨政府破壞新聞自由，以極為「雙標」的手法取消中天新聞台的電視執照，刻意削弱監督政府的力量，也同樣關心香港媒體的言論自由。

文傳會勸告港府，即便再怎麼不認同蘋果日報的言論，也要讓媒體發揮第四權的功能、暢所欲言，才能探查民意向背，並針對被披露的問題做出檢視或對症下藥，確保香港長治久安。