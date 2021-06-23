疫情衝擊，有許多無殼蝸牛無力繳租，桃園市住宅發展處指出，目前3個社宅共有6戶因經濟陷困境、申請分期付款，最久者積欠5個月，但都是雙北疫情爆發前申請，未有受三級警戒影響者，市府也宣布，下個月起連3月減租2成，總計984戶受惠，約減收464萬餘元。

桃園現有3個社會住宅已有承租戶進駐，分別是中路二號212戶、八德二號354戶和八德一號418戶。住宅發展處指出，社宅本意就是照顧弱勢或相對弱勢的族群，為降低新冠肺炎對他們的經濟負擔，提供承租戶租金折減優惠，7月至9月租金打8折，直接從應繳租金帳單金額中折抵，984戶下個月起就能有感，估計3個月市庫將減收464萬餘元。

住宅發展處說，桃園也有緩繳的方案，像是去年至今，受到疫情衝擊，有部分住戶因無力繳租開始積欠房租，目前有6戶成功申請租金分期。像是有位婦人，過去就是包租代管住戶，以家有3位小孩身分成功申請中路二號，去年懷上第四胎，但因丈夫在大陸工作，受疫情影響無法返台，還獨自生產，她年初積欠3個月房租，申請分期，目前正在還款中。

另外還有一對母女相依為命，豈料40餘歲的女兒去年中患上紅斑性狼瘡、無法工作，經濟重擔落在年近7旬的母親身上，住發處也給予分期，並幫忙找社福資源、申請老人津貼等，如今女兒在家家庭代工、母親外出工作，繳租正常。

住發處也曾幫一位工作不順、一度欠租4個月的身障住戶，引介至配合的「包租代管」物業管理公司當保全，順利還清欠租、穩定就業中，希望給予承租戶更多緩衝與支持。